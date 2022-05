Tongeren/Oudsbergen

Een moedige getuigenis van kroongetuige Silvia Liskova en een nooit eerder geweten home-invasion bij een van de Aquino-zussen waarbij de naam Martino Trotta valt. Het was maandag opnieuw een bewogen dag op het assisenproces over de moord op Silvio Aquino. “Ik had gezworen dat ik er niet over zou praten.”