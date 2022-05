“Als ik kan, koers ik op instinct”: Mathieu van der Poel belooft nog meer spektakel voor tweede luik van de Giro

De 105de editie van de Giro zal hij niet winnen, maar Mathieu van der Poel (27) is wel het peper, zout, rozemarijn én de peterselie van deze Ronde van Italië. MVDP kruidt met andere woorden het hele gebeuren. Hij won rit 1, pakte de roze trui, behield die tot op de Etna en trok in haast alle andere ritten ten aanval. Een tussenbalans op de tweede rustdag is dan ook meer dan op zijn plek.