Voeren

Nog tot en met vrijdag 1 juli zijn studenten welkom in de lounge en zaaltjes van de Voerense hostel De Veurs om er in groep te ‘blokken’ Op vertoon van hun studentenkaart krijgen ze er een leuke studeerplek in een unieke setting, gratis wifi, koffie, water en thee aangeboden. Tijdens hun pauze kunnen ze plonsen in het buitenzwembad.