Opvallende ‘nieuwkomer’ in de voorlopige EK-selectie van Ives Serneels is Davinia Vanmechelen, die voor de vorige interlands werd thuisgelaten omdat ze niet aan de fysieke parameters van de Red Flames voldeed. “Maar nu zijn we overeengekomen dat ik met tussenstappen kan werken om de limieten te halen”, reageert de Limburgse.