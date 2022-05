Kunst kijken kan de hele maand in Bilzen Centrum. — © Johnny Geurts

Bilzen

Tijdens de maand mei kun je op een laagdrempelige manier van kunst proeven in de Bilzense binnenstad. De etalages van zestig winkels veranderen tijdelijk in een minigalerij waardoor een tochtje door de Demerstad verandert in een artistiek wandelcircuit.