41 kinderen ontvangen vormsel in Koersel

In een sfeervolle viering, waaraan iedereen met vreugde en blijdschap deelnam, ging Bart Benats benoemd tot bisschoppelijk afgevaardigde voor het permanent diaconaat, bijgestaan door diaken Willy Sabo voor. Onder de deskundige leiding werden deze jongens en meisjes een jaar lang voorbereid op deze belangrijke stap in hun leven. De vormheer opende de plechtigheid met een welgemeende vredewens. In zijn dialoog-homilie wilde hij iedereen en zeer in het bijzonder de vormelingen een geschenk meegeven, namelijk een GPS voor het leven. Alle kinderen gingen tevreden naar huis om samen met familie en vrienden hun plechtige communie te vieren.