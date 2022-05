Flamicanka is algemeen laureaat op VLAMO-muziekwedstrijd

Deze nieuwe blaaskapel werd recent opgericht door een groep vrienden die elk jaar naar het Woodstock der Blasmusik gaan in Oostenrijk. Het was meteen de eerste keer dat ze deelnamen aan een wedstrijd, die doorging op zondag 8 mei in Cultuurcentrum De Kruisboog van Tienen. De professionele jury was vol lof over de kwaliteit van de geleverde muziek van de kapel. Om het met de woorden van jurylid Marian Vlado te zeggen: "Das war Super, das war met Herz!". De kapel wisselt Böhmische, Egerländer en Mährische muziek af met moderne nummers die bewerkt zijn voor blaasinstrumenten en daarmee ook een jong publiek kunnen bekoren.