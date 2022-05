COLUMN Limburgs Landschap: 390 punten voor pinksterbloemlangsprietmot

Ze bestaat: de pinksterbloemlangsprietmot. De natte droom van elke scrabblespeler. Ik heb het even uitgerekend, met de grote kans dat ik een paar regels van het spel heb overtreden. Dit diertje is 930 punten waard. Dat je zijn naam niet op het bord krijgt gelegd - wegens te lang - is een verwaarloosbaar detail. Dit getal staat in schril contrast met zijn grootte. Deze dagactieve nachtvlinder - ook een tegenstelling van formaat - meet tussen de 10 en 12 millimeter. Zonder de lange sprieten - pardon, antennes - wel te verstaan. Want als we die meetellen, dan wordt het plots een kleine reus. De naam ‘langspriet’ is goed gekozen, want die zijn wel héél lang. Net als zijn naam.Hoewel ik ook onder de indruk ben van die lange sprieten, is dit niet de reden waarom ik deze mini-mot zo graag tegenkom. Hij betovert mij elke keer opnieuw met zijn prachtige kleuren op zijn vleugels. Het lijkt wel of ze belegd zijn met bladgoud. Als je dan ook nog eens het geluk hebt om hem te bekijken in het zonlicht, dan blijkt die kleur te bestaan uit honderden verschillende tinten. Als je kijkt vanuit verschillende hoeken verandert dit kleine juweeltje van kleur. Hij is zijn 930 punten dubbel en dik waard.Foto's: Gilbert Drabbe - Luc Verhelst - Lucas Bollingh