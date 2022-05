Een man in een gehuurde Maserati heeft in de nacht van dinsdag op woensdag schade aangericht aan de Spaanse trappen in het Italiaanse Rome. De bestuurder kwam van het centrum en sloeg plots rechts in waardoor hij op de trappen belandde. Een kleine vergissing van zijn kant, verklaarde de man aan de politie. De agenten waren echter minder opgezet met de stunt en klaagden hem aan voor schade aan cultureel erfgoed.