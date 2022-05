Club Brugge mag hem alvast van de lijst schrappen: Alexander Blessin blijft ook na degradatie gewoon coach van Genoa

Blessin maakte in januari de overstap van KV Oostende naar Genoa, maar kon de club niet voor degradatie behoeden. De Genuezen, met dit seizoen ook Inter-huurling Zinho Vanheusden in de kern, spelen volgend seizoen voor het eerst in vijftien seizoenen in de Italiaanse tweede klasse. De club had dit seizoen drie hoofdtrainers.

Onder Blessin leek het de voorbije maanden de juiste kant uit te gaan, maar zondag na de 3-0 nederlaag bij Napoli op de 37e en voorlaatste speeldag van de Serie A viel dan toch het doek. Een weekend eerder hadden Blessin en co nog een knappe 2-1 zege tegen Juventus geboekt.