Fierheid overheerst bij Dante Vanzeir en Siebe Van der Heyden na historische tweede plek: “Knop snel omgedraaid na titel van Club”

De titel zat er na een fantastisch seizoen uiteindelijk niet in voor Union, maar de prestatie van de promovendus blijft fantastisch. Op Anderlecht werd met een simpele zege de tweede plaats veiliggesteld. “Natuurlijk hoopten we nog op die titel, maar we zijn nu vooral fier op ons schitterende seizoen”, aldus Rode Duivels Siebe Van der Heyden en Dante Vanzeir.