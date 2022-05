Amerikaans Congres houdt eerste hoorzitting in decennia over UFO’s

Het Amerikaanse Congres zal zich dinsdag buigen over ongeïdentificeerde vliegende objecten, beter bekend als UFO’s. Voor het eerst in decennia zal er namelijk een hoorzitting over het onderwerp worden gehouden in de subcommissie van het Huis van Afgevaardigden voor terrorismebestrijding, contraspionage en wapenbeheersing.

Volgens berichten in de media moeten verschillende hoge ambtenaren van het ministerie van Defensie vragen beantwoorden. Een openbaar gedeelte zal worden gevolgd door een niet-openbare hoorzitting.

Het Congres heeft in meer dan 50 jaar geen openbare hoorzitting meer over UFO’s gehouden, aldus de Democratische voorzitter van de commissie, André Carson. “Amerikanen moeten meer weten over deze onverklaarbare gebeurtenissen.”

Geheim rapport

Vorig jaar hadden regeringsfunctionarissen van de “Unidentified Aerial Phenomena Task Force” aan het Congres een gedeklasseerde versie van een zeer geheim rapport over dit onderwerp voorgelegd. Het was een document dat door het ministerie van Defensie in samenwerking met inlichtingendiensten was opgesteld.

De task force was opgericht met als doel “het ontdekken, analyseren en catalogiseren van onverklaarbare luchtverschijnselen die mogelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van de VS”, aldus het ministerie van Defensie. Oorzaak waren opvallende verschijnselen die onder andere piloten van de Amerikaanse marine zeiden te hebben waargenomen in de afgelopen 20 jaar.