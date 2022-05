Na soap rond naamsverandering SP.A: kunstencentrum Vooruit stelt nieuwe naam voor

Sinds 2020, toen de socialistische partij haar naam veranderde in Vooruit, is de directie bezig met een naamsverandering. Voornamelijk om haar onafhankelijkheid te benadrukken en elke verwarring te vermijden. Mogelijke namen als ‘Volxus’ en ‘Pallas’ werden op heel wat protest onthaald.

De naamsverandering zorgde vorig jaar voor een emotioneel debat. Na de heisa besliste de Vooruit om zich tijdelijk Voo?uit te laten noemen en in stilte aan een nieuwe naam te werken. Die operatie is nu afgerond, meldt persagentschap Belga.

De nieuwe naam wordt woensdagvoormiddag bekendgemaakt. Het gebouw waar het Kunstencentrum in gevestigd is, blijft Vooruit. Dat blijft ook op de gevel van het beschermde monument staan. Het is het Kunstencentrum zelf dat van naam verandert.