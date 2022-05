BEKIJK. Herbeleef de razend spannende inhaalrace waarmee Club Brugge zijn 18de landstitel pakte

Club Brugge pakte gisteren met een 1-3-zege op de Bosuil zijn achttiende titel in de Belgische hoogste klasse. Al was die titel begin dit jaar nog heel erg ver weg voor een zwalpend blauw-zwart dat ook nog eens in die cruciale fase afscheid moest nemen van zijn succescoach, Philippe Clement. Wat volgde is een bijna ongeziene inhaalrace met de titel als eindresultaat. Herbeleef hierboven de volledige strijd om de landstitel tussen revelatie Union en grootmacht Club Brugge, van speeldag 1 tot de finale beslissing gisteren in Deurne-Noord.