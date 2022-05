Gezin trekt naar de rechter tegen 3M, maar maakt het ook kans? Rechtszaak uit 2017 geeft een indicatie

Een gezin met kinderen dat vlak bij de Zwijndrechtse vestiging van 3M woont, dagvaardt de Amerikaanse multinational omdat in de lichamen van de gezinsleden, maar ook in hun woning en tuin, “hallucinante PFOS-waarden” zijn vastgesteld. Ze eisen een schadevergoeding, maar willen vooral ook een stok achter de deur voor wanneer later de financiële schade of gezondheidsproblemen groter zouden blijken dan vandaag geweten is.