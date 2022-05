Benefietevenement ‘Pelter Dubbel Faut’ ten voordele van De Klimroos geannuleerd

Het evenement stond normaal eind mei gepland. “Het enthousiasme tijdens de voorbereiding van de organisatie in de drie Peltse tennisclubs, heeft Pelt4U jammer genoeg niet kunnen overbrengen op de Peltenaren”, deelt de organisatie mee. “De weinige inschrijvingen zorgen ervoor dat Pelt4U niet uit de kosten komt. Na een grondige evaluatie bekijken we hoe we De Klimroos dit jaar op een andere manier kunnen steunen. Wie al ingeschreven en betaald had voor Pelter Dubbel Faut, zal binnenkort het betaalde bedrag terug op de rekening krijgen.”