Bedacht voor Napoleon en gemaakt in België: zo drink je deze mandarijnlikeur het best

Bonjour, Paris! Deze super chique cocktail maak je met Franse flair, maar hij smaakt naar elke grootstad overal ter wereld. Aperitieven in stijl was nog nooit zo lekker én zo simpel. Santé!

Bonjour BillieVoor 1 persoon5 minuten

Nodig

90 ml Mandarine Napoleon likeur

45 ml vers citroensap

10 ml rietsuikersiroop

1 eiwit

ijsblokjes

een reepje zeste van sinaasappel

Doen

Shake likeur, citroensap, siroop en eiwit met ijs. Zeef in een coupe. Garneer met zeste van sinaasappel.

Mandarine Napoléon

Het is moeilijk om de lange geschiedenis van deze heerlijke drank in een zin te vertellen, maar we proberen het toch. De zorgvuldige mix van mandarijnen en cognac werd begin 19e eeuw op vraag van Napoleon door scheikundige Antoine-François de Fourcroy samengesteld en aan het einde van de eeuw uit zijn dagboek opgepikt door Belgische chemicus Louis Schmidt, die het op zijn beurt commercialiseerde. Er is veel tijd en energie in gestopt, dus je kan er maar beter van genieten!

