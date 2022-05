Team Bad Max opnieuw het snelste AI-raceteam van Vlaanderen

Tristan Fransen, departementshoofd PXL-Digital, vraagt zich af of de software het van de piloot zal halen. “De race draait volledig rond artificiële intelligentie: je model zodanig trainen om autonoom de beste tijd neer te zetten. AI neemt het hier over van de F1-piloten zoals Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en onze “eigenste” Max Verstappen.” “Corda Campus is maar wat graag circuit voor één dag voor deze unieke race. Als toonaangevende tech-campus in het centrum van de Euregio en een plek waar ideeën groeien en bloeien, zijn wij de ideale host,” vult Raf Degens, algemeen directeur van Corda Campus, aan. “Daarenboven is mobility altijd al een stokpaardje van Corda geweest.”“Wij zijn trots om met ons jongereninitiatief PXL-Voka Young & Strong mee onze schouders hieronder te kunnen zetten. Teamwork staat centraal om de meest innovatie autonoom rijdende wagen te programmeren en (uit) te bouwen en vervolgens de track in een zo kort mogelijke tijd af te leggen. Wie de snelste tijd rijdt, komt op het hoogste schavot en mag de Race to the Future wisselbeker in de lucht steken!” aldus Sara Weerts, coördinator van PXL-Voka Young & Strong.Dankzij de ondersteuning van lectoren en onderzoekers van PXL-Digital en de testritten tijdens trainingsdagen hebben de 20 teams naar hartenlust kunnen experimenteren op het parcours om zo tot de ideale afstemming van de wagen te komen. Nieuw dit jaar is de telegeleide manche. Hier nemen secundaire scholen het op een obstakelparcours tegen elkaar op, met de vingers aan de knoppen. De beste teams uit elke manche mogen het nadien tegen elkaar opnemen in een ultieme battle. Wie is de snelste: de autonome wagen of de mens nog aan het stuur?