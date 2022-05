Warmathon GBS Diepenbeek voor groene kleuterspeelplaatsen.

Zowel kleuters (centrum en Rozendaal) als leerlingen van het lager werden uitgedaagd om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Met meer dan 10.000 rondjes werd er dan ook het mooie bedrag van 5441,80 euro ingezameld wat integraal zal worden gebruikt voor de vergroening van de speelplaats. “Kinderen meer speelmogelijkheden geven, meer uitdaging, meer kansen tot ontwikkeling geven in en met de natuur, dat is waar we naar toe willen. Wij zijn klaar om in juli van start te gaan met fase 2. En net zoals vorig jaar zijn alle helpende handen welkom! Warme William, het oudercomité, de leerlingen, de leerkrachten en directie danken ook via deze weg alle sponsors. Dankzij jullie bijdrage kunnen we dit project realiseren", aldus interimdirecteur Gitte Lemoine. Voor hun inspanningen werden alle kinderen na afloop beloond met een heerlijk ijsje en 10 min. meer speeltijd.