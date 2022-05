Neos Kuringen naar grensgebied Nederland-Duitsland

"We bezochten de Hanzestad Elburg aan het Weluwemeer, het vestingdorp Bourtange en reisden naar Aurich waar we hebben overnacht in een prachtig hotel. Vrijdag reisden we naar Leer in de Duitse deelstaat Nedersaksen aan de rivier de Leda , naar Emden en naar de gezellige havenplaats Greetsiel. De laatste dag hadden wij ogen tekort om in Papenburg het grootste overdekte droogdok ter wereld te bezoeken en de pracht van de cruiseschepen te aanschouwen in de Meyer Werft. Een zonnige boottocht in de waterstraten van Giethoorn, het kleinegroene Hollandse Venetië , was de perfecte afsluiter van onze gezellige reis."