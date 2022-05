Grauwzusters Franciscanessen uit Hasselt op bedevaart

Het was reeds enkele jaren geleden dat er een bedevaart kon worden georganiseerd in de maand mei. Traditioneel vond er een jaarlijkse bedevaart plaats naar ofwel Scherpenheuvel ofwel Banneux. Dit jaar was het weerom mogelijk. De zon was van de partij. Pater Piet Nulmans ging de eucharistieviering voor om 15.00uur. Nadien volgde er een bezinningsmoment aan de Mariakapel. De vele meegenomen intenties kwamen hierbij aan bod. Vervolgens vond er een gezellig samenzijn plaats in een plaatselijk restaurant. Samen werd er genoten van een heerlijke maaltijd. Op de terugweg volgde een kort gebedsmoment. Het was een zeer geslaagde bedevaart.