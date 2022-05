Moedig kwam kroongetuige Silvia Liskova, die vandaag 50 jaar wordt, maandagmiddag vertellen over de liquidatie van haar man Silvio Aquino. Zelf kon ze ternauwernood ontsnappen toen de daders haar met de haren in een Jaguar probeerden te slepen. “Ik zag me al ergens vastgebonden op een stoel zitten. Meteen dacht ik aan mijn kinderen en kreeg een enorme kracht.”