Passagier van bus geplukt nadat hij helm stal

Lanaken/Bilzen

Een ploeg van de lokale politie BiHoRi heeft in de Maastrichterstraat een passagier van de lijnbus gehaald nadat hij even daarvoor op heterdaad was betrapt bij een diefstal in Lanaken. Getuigen hadden maandag even na 14 uur op de 2de Carabinierslaan gezien hoe drie mannen een valhelm stalen, in een tas staken en dan de bus richting Bilzen namen. Ze verwittigden de politie. Dankzij een goede omschrijving van de daders kon de politie hun van de bus halen. De man die de gestolen helm bij had, werd voor verhoor naar het politiekantoor in Maasmechelen gebracht. De twee andere mannen mochten beschikken. mm