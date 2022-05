Zweden gaat NAVO-lidmaatschap aanvragen: “We gaan een nieuw tijdperk binnen”

Zweden wil lid worden van de NAVO. Het land zal een aanvraag indienen om lid te worden van de alliantie, zo zei de Zweedse premier Magdalena Andersson maandag in Stockholm. Eerder hadden bijna alle partijen in het parlement hun steun uitgesproken voor een verzoek om toetreding.

“De regering heeft beslist de NAVO op de hoogte te brengen van de wil van Zweden om lid te worden van de alliantie”, zei de premier, naast Ulf Kristersson, hoofd van de belangrijkste oppositiepartij. “We verlaten een tijdperk en gaan een nieuw binnen.”

De partij van de premier, de sociaaldemocraten, hadden zondag hun standpunt voor een toetreding tot de verdragsorganisatie bekendgemaakt.

Finland

Bedoeling is de komende dagen de aanvraag samen met Finland in te dienen. Eerder had ook Finland aangekondigd het lidmaatschap van de alliantie te zullen aanvragen. Het parlement moet het licht daarvoor nog op groen zetten, maar dat lijkt een formaliteit.

De buurlanden hebben een lange geschiedenis van neutraliteit in tijden van oorlog. Door de Russische invasie in Oekraïne is daar nu een einde aan gekomen.

Ondanks bezwaren van NAVO-lid Turkije verwacht de secretaris-generaal van het bondgenootschap, Jens Stoltenberg, dat zowel Zweden als Finland snel kan toetreden. Alle dertig huidige lidstaten moeten daarmee instemmen.