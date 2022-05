Wie hielp Fernand (91) na lelijke val? “Ik wil iets met ze gaan drinken om ze te bedanken”

De 91-jarige Hasselaar Fernand Claes is op zoek naar een jongeman en twee vriendinnen die hem letterlijk opvingen toen hij vorige week bijna ten val kwam op de parking van grootwarenhuis Aldi in de Casterstraat. Hij wil hen wat graag bedanken en ‘eindelijk’ trakteren op een kop koffie.

“Die mijnheer zag het gebeuren en greep me, terwijl ik viel, vast”, kan Fernand er al mee lachen. “Intussen waren ook de twee vrouwen, ontegensprekelijk goede vriendinnen, er bij gekomen. Ik zegde tegen mijn ‘redders’ dat ze me maar in de auto zouden zetten.

Ik had enkele weken eerder al eens een bloeddrukval en wist dat dat wel zou passeren. Maar die vrouwen waren nogal beslist ‘mijnheer ge ziet lijkbleek. We bellen een ziekenwagen.’ En zo ben ik in het Jessa beland, voor enkele uren, tot ik wat bekomen was, goed onderzocht ben en het weer beter ging. Ik ben dan terug naar de parking gewandeld om mijn auto te gaan ophalen.”

© Serge Minten

Traktatie

Fernand, Nand voor de vrienden, werd 90 zonder één groot medisch probleem. “Tot afgelopen september ging het allemaal heel goed”, vertelt hij. “Dan moest ik een operatie ondergaan en is er wat ongemak ontstaan. Met een hartaanval en een longsteking, ben ik toen een maand in het ziekenhuis moeten blijven. Maar intussen ging het allemaal weer beter, tot ik 5 weken een eerste bloeddrukval kreeg. En dus vorige week een tweede.

Ik ben echt blij dat die mensen snel gehandeld hebben. De man omdat hij me vastgreep, voor ik viel, de dames voor het kalm blijven en me toch voor controle richting ziekenhuis te sturen. Maar als er daar een cafetaria was geweest, had ik mijn redders daar eerst ‘ene’ getrakteerd. Nu ben ik naar hen op zoek. Ze mogen me bellen op 011/27.16.62. Dan ga ik graag met hen iets drinken om hen echt van harte te bedanken.”