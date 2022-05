Tweede brand in zes maanden in leegstaand huis op de Mosselerlaan

Het is de tweede keer in een half jaar dat de brandweer naar hetzelfde adres moet om een brand te blussen. — © Chris Nelis

De achterbouw van een leegstaande huis op de Mosselerlaan in Genk is maandagnamiddag deels uitgebrand. Het is de tweede keer in zes maanden dat de brandweer voor een brand in hetzelfde huis moet uitrukken.

Het waren passanten die rook zagen opstijgen achter de woning en de brandweer verwittigde. Die was snel ter plaatse en kreeg het vuur ook meteen onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Net zo min als er al dan niet mensen aanwezig waren even voor de brand. Vast staat wel dat de leegstaande woning meer dan eens bezocht werd. Heel wat ramen zijn aan diggelen gegooid. In de achterbouw liggen tal van oude televisietoestellen.

Het is de tweede maal dat de brandweer moet uitrukken voor een brand inn dezelfde woonst. Zes maanden geleden ging een bijbouw in vuur op. Het huis ligt in de onmiddellijke nabijheid van een scholengroep. De weg was een tijd lang in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten. (cn)

© ToPa