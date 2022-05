Kortessem

Vier dagen lang is in totaal 9 uur geflitst op de Tongersesteenweg. Daar worden momenteel werken uitgevoerd en is de snelheid van 70 naar 50 km/uur gebracht. Van de 4.337 gecontroleerde voertuigen reden er 1.505 (34,7%) sneller dan 60 km/uur. De hoogst genoteerde snelheden waren 123 en 112 km/uur. Zes bestuurders lopen het risico dat ze hun rijbewijs moeten inleveren. mm