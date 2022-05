Parket gaat uw rijbewijs intrekken als u uw gsm gebruikt achter het stuur

Het parket Limburg gaat de komende maand het rijbewijs intrekken van bestuurders die betrapt worden met hun gsm achter het stuur. “Afleiding door gsm- of smartphonegebruik is een van de killers in het verkeer.”

Ongeveer een vierde van de ongevallen wordt veroorzaakt door afleiding achter het stuur. Daarom wordt er meer en meer ingezet op dit probleem. Begint maart werd de boete voor gsm-gebruik al verhoogd van 116 naar 174 euro. En nu wil het parket Limburg nog een extra signaal geven.

“Van 16 mei t.e.m. 12 juni 2022 zullen we de opdracht geven om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken als de bestuurder wordt betrapt met een gsm. Op deze manier willen we deze killer in het verkeer bestrijden.”

Eerder beslisten de parketten van Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde al om het rijbewijs voor 8 dagen in te trekken als de bestuurder betrapt wordt met een smartphone. Dinsdag en woensdag organiseren de federale en lokale politie een grote actie tegen gsm-gebruik. siol