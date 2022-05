Maryna Zanevska zet Chinees reekshoofd opzij in eerste ronde in WTA-toernooi Straatsburg

Maryna Zanevska (WTA 65) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/251.750 dollar).

Ze versloeg in de eerste ronde overtuigend het Chinese vijfde reekshoofd Shuai Zhang (WTA 41). Het werd 6-2 en 6-3 na een uur en zes minuten wedstrijd.

In de achtste finales wacht de Française Harmony Tan (WTA 112). Die schakelde zondag voormalig US Open-kampioene Samantha Stosur (WTA 490) uit met 6-2 en 6-1. Stosur, 38, had na de Australian Open in januari haar afscheid aangekondigd maar keerde op haar stappen terug en maakte in Straatsburg haar comeback.

Later op de dag komt vierde reekshoofd Elise Mertens (WTA 33) in actie tegen de Française Carole Monnet (WTA 249). De Limburgse plaatste zich zondag al voor de tweede ronde van het dubbel met haar Franse partner Diane Parry. (belga)