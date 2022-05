‘Thuis’-actrice Tine Priem straalt op langverwacht trouwfeest: “Eindelijk, na bijna 2 jaar”

Tine Priem (33) heeft afgelopen weekend de liefde gevierd. Na twee jaar corona konden de actrice en haar man Tom eindelijk het trouwfeest geven waar ze van droomden. Volgende week is het weer tijd voor feest: dan stapt Tines Thuis-personage Tamara in het huwelijksbootje.

In de eerste coronazomer gaf actrice Tine Priem het jawoord aan haar Tom, maar een feest is er - om vanzelfsprekende redenen - nog niet van gekomen. Afgelopen weekend was het zover: ze hees zich in een prachtige jurk van Cilem Tunc en vierde haar bijna twee jaar durende huwelijk in intieme kring.

“Na 7 jaar samenzijn nog altijd kriebels in mijn buik”, schrijft de actrice bij een foto op Instagram.”Je maakt me de gelukkigste vrouw, elke dag opnieuw.” Het koppel leerde elkaar zeven jaar geleden kennen op een feestje.

Volgende week treedt Tine nog twee keer in het huwelijksbootje, hetzij fictief. Op donderdag 26 mei krijgt de Thuis-kijker eindelijk het huwelijk van Bob en Tamara te zien. Zondag wordt het feest nog eens overgedaan mét fans erbij, op de Thuis-dag. Die gaat door op de abdijsite van Herkenrode in Hasselt. De speeches worden overgedaan, en fans zullen de openingsdans kunnen bewonderen.