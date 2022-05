Kat wacht al 8,5 jaar ’s morgens op Ludo, wipt in zijn auto en smikkelt er bakje leeg

In de Zoerselse wijk Risschot speelt zich al 8,5 jaar een opmerkelijk ochtendritueel af. Ludo Laureyssens (69) die er destijds woonde maar naar een appartement verhuisde, komt er elke morgen om 7.45u zijn kat Meintje voederen. Meintje vond haar draai niet in het appartement, dus bracht Ludo haar terug. Elke ochtend zit de klokvaste kat vol ongeduld op uitkijk, rent zijn wagen van ver tegemoet en springt op de passagiersstoel als Ludo het portier opent. “In de auto eet ze haar bakje leeg en buiten krijgt ze nog een snoepje en knuffels. Och, ik ben toch met pensioen, ik heb tijd”, zegt Ludo.

8,5 jaar: dat zijn meer dan 3.100 dagen dat Ludo ’s morgens aan zijn appartement in de Achterstraat in Sint-Antonius in zijn auto stapt om naar de Zoerselse wijk Risschot te rijden. Op zijn passagiersstoel: een bak vol eten voor Meintje, en een fles kraantjeswater om haar drinkbakje te vullen.

Meintje. — © kma

In de buurt van het kruispuntje waar hij vroeger woonde in de rustige lommerrijke wijk zit de kat hem al vol ongeduld op te wachten. Als ze zijn zwarte Chevrolet ziet naderen, komt ze afgerend, zoals normaal honden doen. “Dan open ik mijn deur en springt ze op de passagiersstoel waar haar bakje eten staat”, zegt Ludo. “Als ze gedaan heeft komt ze soms nog even op schoot zitten en hangt ze met haar voorpoten uit het raam. Ik heb ook altijd twee snoepjes mee, die ze buiten krijgt. Het overschot van haar eten zet ik aan een boom, waar ook haar drinken staat. Het huis waar ik vroeger woonde is al lang afgebroken, maar dit is haar territorium.”

Meintje op uitkijk, terwijl wij in onze wagen wachten. — © kma

De kleine dikke tijgerkat met de korte staart moet ongeveer 11 jaar oud zijn. “Exact weet ik het niet. Op een dag stond ze ineens aan onze deur. Ik heb haar dan eten gegeven. En je weet hoe dat gaat met katten: de volgende dag stond ze er opnieuw. Meintje draagt een halsbandje met reflectoren, zodat ik in de donkere maanden haar beter kan zien komen afrennen in het schijnsel van de autolichten. En in de zomer een vlooienbandje.”

8,5 jaar geleden verhuisde Ludo naar een appartement. “Maar dat was niet te doen met die kat. Meintje is duidelijk een buitenkat, en ik kan haar daar niet buitenlaten, want dat is veel te gevaarlijk met de drukke baan. Meintje voelt zich het beste in de rustige tuinen van de wijk Risschot.”

Ludo en Meintje. — © kma

“In het begin ging ik ’s morgens en ’s avonds eten geven, maar nu alleen ’s morgens. In die 8,5 jaar gebeurde het maar één keer dat ze ’s morgens niet op de afspraak verscheen. Toen was ik ongerust en ben ik in de namiddag terug komen kijken. Opnieuw was ze er niet. Gelukkig rende ze de volgende ochtend opnieuw mijn auto tegemoet. Volgens mij heeft ze toen opgesloten gezeten in een tuinhuisje. Eén keer heb ik haar ook eens naar de dierenarts moeten brengen omdat ze mankte. Ik denk dat ze toen aangereden is geweest.”

Waar Meintje overnacht weet Ludo niet. “De buren hier kennen haar wel. Er is ook al iemand geweest die voorgesteld heeft haar te adopteren. Maar dit is haar territorium. De mensen rijden hier ’s morgens speciaal rustig met de auto, omdat ze weten dat Meintje hier zit te wachten.”

De rest van haar eten wordt aan een boom gezet, waar ook haar drinken staat. — © kma

Als Ludo niet kan, komt Jan

Een paar keer moest Ludo verstek geven. Als hij in het ziekenhuis lag of eens drie dagen met vakantie was. Maar dan komt zijn kameraad Jan Seeuws (70) met de fiets Meintje eten geven op datzelfde uur. “Hij komt af en toe mee met mij. De kat kent Jan al.”

Omdat we niet weten hoe Meintje gaat reageren op mijn aanwezigheid, spreken we af dat ik tegen 7.30u kom en in de auto wacht om het ‘moment suprême’ vanachter het auroraam gade te slaan. Maar wat ik meemaak hadden we niet verwacht. Van zodra ik de buurt van het kruispuntje nader, komt Meintje uit de bosjes naar mijn wagen en blijft klaaglijk miauwend rondjes rond mijn auto draaien Blijkt dat ik per ongeluk geparkeerd sta op het plekje waar Ludo ook elke ochtend parkeert. Als ik uitstap, richt ze haar blik weer op de baan. Het moment dat ze de zwarte Chevrolet van Ludo ziet verschijnen, is ontroerend om te zien. Ze spurt miauwend naar hem toe. In de verte zie ik het portiek openen en de kat binnenspringen.”

Ludo en Jan met Meintje. — © kma

Als ik ernaartoe wandel, zit Ludo daar met de smikkelende poes op zijn passagiersstoel. “Tja, en zo gaat dat dus al 8,5 jaar aan een stuk”, lacht hij. Even later komt ook Jan Seeuws (70) er nog op zijn fiets aangetrapt. Na haar maaltijd en twee snoepjes laat de kat zich uitgebreid knuffelen door haar twee verzorgers, om nadien haar pootjes schoon te likken.

“Ik dacht dat ze het motorgeluid van mijn auto herkende en dan naar straat rende, maar blijkbaar zit ze dus echt op uitkijk”, zegt Ludo, die hoopt dat hij nog vele jaren naar zijn hondstrouwe poes kan komen.

Ludo en Jan met de trouwe kat. — © kma