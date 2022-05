Maaseik versterkt zich met Griek Sakis: “Een absolute toptransfer”

Volleybalclub Greenyard Maaseik heeft zijn eerste transfer beet: Athanasios ‘Sakis’ Protopsaltis. De Griek (28) komt over van Panathinaikos. “Een topper, die perfect in het verhaal van Maaseik past”, zegt zijn ex-coach Vital Heynen.

Maaseik greep het voorbije seizoen naast de bekerfinale én naast de finale van de play-offs. Mokerslagen. En dus moest er ingegrepen worden. Eind april stelde Greenyard Jelte Maan (die in mei 2021 een punt achter zijn carrière had gezet) voor als nieuwe als technisch directeur. Zijn eerste straffe daad: Athanasios ‘Sakis’ Protopsaltis naar het Maasland halen. De receptie-hoekspeler (1m86) komt over van het Griekse Panathinaikos waarmee hij vorige week de landstitel veroverde.

Maaseik is niet het eerste buitenlandse avontuur voor de Griekse international. Eerder speelde Sakis al voor Narbonne (Fra), Friedrichshafen (Dui) en Czarni Radom (Pol). In 2017/18 werd hij uitgeroepen tot MVP van de Duitse Bundesliga.

Type Maan

Maaseik legde zijn oor natuurlijk eerst te luister bij Vital Heynen, die Sakis drie seizoenen (2016-2019) onder zijn hoede had bij het Duitse Friedrichshafen. “Een absolute toptransfer van Maaseik”, aldus Heynen. “Als je Sakis ziet zou je niet meteen denken dat het een topspeler is. Hij is niet al te groot (1m86), maar heeft een geweldige arm en springt enorm hoog. Daarnaast brengt hij ook veel vuur in het team. Een type zoals Maan. Misschien kan hij de toeschouwers zelfs nog meer charmeren. In Friedichshafen werd Sakis werkelijk op handen gedragen. Ik heb hem daarna naar Perugia willen halen, maar dat is toen spijtig genoeg niet gelukt. Sakis is een topper, als speler én als mens. Hij ligt heel goed in de groep, praat veel met zijn medespelers en is altijd heel positief. Hij past perfect in het verhaal dat Maaseik nu wil schrijven.”