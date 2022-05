Al zo’n 6 hectaren van het Pietersembos in Lanaken is vernield door een brand. Doordat het gebied erg ontoegankelijk is en de waterbevoorrading moeilijk verloopt, is het niet eenvoudig voor de brandweer om het vuur te blussen. Onze fotograaf baande zich samen met de brandweerlieden een weg door het bos, en maakte spectaculaire beelden met zijn drone.