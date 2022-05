GIRO 2022. ETAPPE 10 ( Pescara-Jesi). Nieuwe kans voor Van der Poel en Girmay in verraderlijke overgangsrit

De Giro trekt zich dinsdagmiddag op gang in de havenstad Pescara voor een vrij verraderlijke etappe door De Marken. Het is een overgangsrit, laat ons duidelijk zijn, maar dit is wel gefundenes Fressen voor renners die wel wat bergop kunnen. Twee jaar geleden won Peter Sagan een gelijkaardige rit vanuit de vroege vlucht. Het moet een etappe zijn die mensen als Van der Poel, Girmay en ook Thomas De Gendt opnieuw moet aanspreken.

Start: om 12.30 uur in Pescara

Aankomst: om 17.17 uur in Jesi

Afstand: 196 km (neutralisatie is 9,4 km)

Het parcours

Het is een rit met twee gezichten. De eerste helft is het reliëf rimpelloos, maar eenmaal de eerste tussenspurt in Civitanove Marche bereikt, duikt de Giro niet alleen het binnenland in, maar verandert ook van reliëf.

Wat volgt, is toch niet te onderschatten, want de volledige tweede helft van deze etappe gaat het op en af. In het Italiaans hebben ze het over een tappa dei muri, want staat voor een traject vol steile hellingen, ja, zelfs ‘muurtjes’. Gelukkig staat er niet al te veel wind (2 Beaufort), al kan die in een moeilijk tweede gedeelte ook zijdelings van links komen. Met de Crocette di Montecasano, Recanati en Monsano zijn er drie hellingen van vierde categorie. De tussenspurt om de bonificatieseconden ligt in Filottrano, bekend als de vroegere leefwereld van Michele Scarponi. De Monsano met de top op 8,5 km van de finish is een uitstekende plek om aan te vallen.

De favorieten

Hier komen we op het eerste gezicht uit bij dezelfde mensen die zaterdag ook Napels hadden aangestipt. Voor Mathieu van der Poel en Biniam Girmay is dit uitstekend terrein. Maar ook Bauke Mollema houdt van zulke etappes. In Potenza botste hij op zijn landgenoot Koen Bouwman. Eigenlijk kunnen we een vijfentwintigtal namen opgooien zoals o.a. Mauro Schmid, Thomas De Gendt, Mauri Vansevenant en waarom niet Alessandro De Marchi of Dries De Bondt? En dan hebben we het nog niet gehad over Astana, de ploeg waarvoor Scarponi reed toen hij op training bij hem thuis van de weg werd gemaaid. Vincenzo Nibali staat nog te dicht om ‘toelating’ te krijgen voor de lange vlucht, maar jongens als Valerio Conti, Joe Dombrowski, David De la Cruz en andere Fabio Fellines zullen wel op scherp zijn gezet door Alexandre Vinokourov.

Dit zijn de sleutelmomenten

De kunst bestaat erin met een vluchtersgroep vol sterke beren voldoende voorsprong te nemen langs de Adriatische kust om dan uit te maken wie in de bijzonder stekelige heuvels van de Marken de meeste inhoud heeft. Recanati, ook bekend als de Colle dell’ Infinito is een bergje van 3,4 kilometer lang die gemiddeld 6,9 procent stijgt. Dat kan in de kleren kruipen. Het laatste gedeelte is zelfs meer dan 7 procent, dus daar kan de ontsnapping van de dag al een eerste keer gefilterd worden.

De finish in Jesi ligt op een strook vals plat. De Viale della Vittoria loopt de laatste anderhalve kilometer gemiddeld twee procent op, maar ze komen er na een afdaling met redelijke snelheid aan.

Dit moet u nog weten

Het is een rit die in het teken staat van Michele Scarponi, de ondertussen vijf jaar geleden verongelukte ex-Girowinnaar van 2011. Jesi, waar de finish ligt, was de geboorteplaats van de met de papegaai Franky trainende prof. Onderweg passeert de Giro Filottrano, wereldberoemd dankzij de altijd opgewekte Scarponi. Zeker weten dat weduwe Anna Tommasi en de tweeling Giacomo en Tommaso dinsdagmiddag close in beeld zullen worden genomen.