Voor het eerst in drie jaar komt er nog eens een écht feestseizoen aan. Een lente met communies, een zomer vol huwelijken. En dat betekent uitnodigingen, tafelschikkingen en cadeautjes. Om de goede manieren nog even op te frissen, beantwoorden wij uw vragen over de feestetiquette, mét formule voor het juiste huwelijkscadeau.