Belgische delegatie pakt twee gouden medailles en één zilveren op wereldbeker acrogym

De Belgische delegatie heeft afgelopen weekend drie medailles veroverd op de wereldbeker acrogym in het Portugese Maia. Er was goud voor de meisjes drie (Bo Hollebosch, Lise De Meyst en Kim Bergmans) en het gemengde paar (Helena Heijens en Bram Röttger).

Bo Hollebosch (Sportiva Sint Gillis Waas), Lise De Meyst (Ambitious Pro Gymnastics) en Kim Bergmans (Ambitious Pro Gymnastics) turnden een sterke gecombineerde oefening en pakten de overwinning met 29.770 punten. Ze bleven daarmee Oekraïne (27.800 ptn) en Australië (27.650 ptn) voor. Wereldkampioenen Helena Heijens (Acro II Gym) en Bram Röttger (TK Werchter) legden in hun gecombineerde proef drie foutloze oefeningen af. Ze eindigden met een knappe 30.000 punten, voor Duitsland (28.440 ptn) en Azerbeidzjan (27.920 ptn).

De heren vier, bestaande uit Wannes Vlaeminck (Vaste Vuist Lauwe), Simon De Wever (TK Werchter), Jonas Raus (Gymfinity) en Viktor Vermeire (Sportac Deinze), pakte ten slotte ook nog zilver. Met 29.160 punten moesten ze in de gecombineerde oefening enkel Groot-Brittannië (30.110) laten voorgaan. Het brons was voor de Verenigde Staten (27.420 ptn).

De Wereldbeker in Maia was een laatste belangrijke voorbereidingswedstrijd voor Team Belgium voor de World Games van deze zomer in het Amerikaanse Birmingham (7-17 juli). (belga)