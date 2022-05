Onze tv-tips: voetbalgeschiedenis, jeugdtrauma en sciencefiction

Fever pitch: the rise of the Premier League

Canvas, di, 23.05u

Al jaren is het Britse voetbal toonaangevend, maar ooit was dat anders. Eind jaren 80 had het voetbal te maken met oude stadions. Bovendien maakten voetbalfans er een sport van zich als hooligans te gedragen. De kentering zette zich in de jaren 90 in toen de voorzitters van grote clubs als Manchester United het plan hadden om met een nieuwe liga komaf te maken met hun imago. In deze reeks vertelt men het verhaal van het ontstaan van de Premier League. (tove)

Ghost in the Shell

VTM 4, di, 20.30u

Voor wie pap lust van sciencefiction. We volgen een unieke hybride cyborg die leiding geeft aan de politie-eenheid Task Force Section 9. Die heeft als doel de meest gevaarlijke criminelen en extremisten uit te schakelen. Hoewel de film aanvankelijk op de futuristische visuals lijkt te teren, ontstaat er toch een interessant verhaal waarin goed en kwaad een hoofdrol opeisen. Met dank aan Scarlett Johansson die de voornaamste rol voor haar rekening neemt. (tove)

Als je eens wist

Canvas, di, 21.20u

De docureeks van Hilde van Mieghem blijft ook in het derde seizoen beklijven. Deze aflevering toont hoe gewelddadig gedrag het gevolg kan zijn van een trauma op jonge leeftijd. We zien hoe moeilijk zulke kinderen het hebben om hun verdriet te uiten, maar ook hoe weinig ruimte ze daartoe krijgen, wat kan leiden tot agressief gedrag. Hun omgeving weet zich geen raad. Ze zien niet wat er aan de hand is en bestempelen het kind als een probleemjongere.(tove)