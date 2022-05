Dakwerken Willems wint Rumanzeis Award van Unizo Riemst

Riemst

Unizo Riemst reikte donderdag 12 mei voor de derde keer de Rumanzeis-Award uit. Familiebedrijf Dakwerken Willems kwam als winnaar uit de bus. Vader Johnny en zoon Dennie Willems (links op de foto) haalden het nipt van de twee andere genomineerden: Kinderopvang Vlijtingen van Viviane Habets en Sanitair Nassen Pierre. “De naam Rumanzeis is een verwijzing naar de oudste benaming van Riemst en met de Award wil Unizo jaarlijks het ondernemerschap in Riemst extra in de verf zetten”, vertelt voorzitter Wilfried Bruggen. “We koesterden stiekem de hoop om te winnen, maar we hadden het niet verwacht. Dus zijn we erg blij en trots met deze erkenning voor een jarenlange inzet. De award gaat dan ook een mooi plaatsje krijgen in de zaak”, aldus winnaar Dennie Willems. eva