Koninklijke Harmonie viert eeuwfeest met 102-jarige kleindochter van stichter

Hasselt

In zaal Elckerlyc heeft de Koninklijke Harmonie Hasselt haar 100-jarig bestaan gevierd met een knap jubileumconcert. Opgemerkte aanwezige bij de viering was Simonne Pierloz, de 102-jarige kleindochter van de oprichter Simonne Pierloz, die speciaal voor de gelegenheid uit Jette was gekomen samen met haar kleindochter Annick. “Eigenlijk bestaan we al 102 jaar, maar corona heeft de viering met twee jaar uitgesteld”, zegt voorzitter Edgard Vandormael. “In 1920 werd de Koninklijke Kunstkring Alexis Pierloz geboren zo genoemd naar de stichter. 15 jaar geleden fuseerde de kunstkring met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia tot de Koninklijke Harmonie Hasselt. Met de gebundelde krachten hebben we opnieuw een sterk Hasselts harmonieorkest gevormd. Dat bestaat vandaag uit een orkest met een 25- tal muzikanten onder leiding van dirigent Jos Meynen, een korps van 8 trommelaars met als instructeur Kristof Lemmens en een groep van 8 majorettes aangestuurd door Ann Swerts.” raru