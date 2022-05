Man (59) en vrouw (68) overleden na aanrijding door bestelwagen van PostNL: “Wagen kwam vanzelf in beweging”

In de Weggevoerdenstraat is maandagvoormiddag rond 10.55 uur een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij werden twee personen aangereden door een bestelwagen van pakjesdienst PostNL. De twee slachtoffers overleden ter plaatse, bevestigen het parket en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

De slachtoffers zijn een 59-jarige man, een dakwerker, en een 68-jarige vrouw, de bewoonster van een woning in de Weggevoerdenstraat waar dakwerken verricht moesten worden. Zij overleden allebei ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen was een 32-jarige man. Hij testte negatief op zowel een speekseltest als een ademtest, en was dus niet onder invloed. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.

De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse en de straat is helemaal afgesloten. Over de oorzaak van het ongeval is momenteel nog niets geweten. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

“Volgens de eerste vaststellingen van de politie en de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de koerier van PostNL zijn bestelwagen met draaiende motor achtergelaten hebben om een pakje af te leveren”, aldus het parket. “De bestelwagen zou dan vanzelf in beweging zijn gekomen en verder in de straat de twee slachtoffers aangereden hebben. De bestuurder zou nog geprobeerd hebben om het voertuig te stoppen.”