Het Cicindriahuis is klaar voor zomerterras

SINT-TRUIDEN

Het lokaal dienstencentrum opende haar zomerterras aan het Cicindriahuis. Het Cicindriahuis is een plaats waar alle Truienaren welkom zijn voor informatie, recreatie, vorming en ontspanning. “Als de lessen tijdens de zomermaanden op een laag pitje staan, kunnen de mensen elkaar ontmoeten op het zomerterras. Op deze manier wordt de eenzaamheid doorbroken. Men kan er terecht op de petanquebaan, dartsen, genieten van een lekker drankje of rustige de krant lezen. De bedoeling is de mensen bezig te houden op een gezellige manier”, zegt Ilse Grosemans. jcr