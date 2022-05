BC De Blokhut pakt 10de titel

Borgloon

De golfbiljart als cafésport zit in een neerwaartse spiraal waar de afgelopen coronapandemie niet vreemd aan is. Verschillende leden zochten een nieuwe hobby. “Wij zijn dan ook heel tevreden en fier dat onze ploeg voor de tiende maal kampioen speelde in ‘Vrijdag 1’. De competitie speelt zich vooral al binnen de caféploegen uit de buurt. In onze reeks waren acht ploegen ingeschreven die elkaar vier keer treffen per seizoen. Vandaag zijn in onze club nog vier ploegen in competitie die strijden voor de titels in hun reeks”, zegt Philip Groven van BC De Blokhut. rudc