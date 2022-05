Eden Hazard mag eindelijk opnieuw spelen en… trapt tegenstander van het veld

Eden Hazard mocht afgelopen weekend eindelijk nog eens wedstrijdritme opdoen bij Real Madrid. En dat heeft ene Carlos Akapo aan den lijve ondervonden.

Hazard mocht iets voorbij het uur invallen in de wedstrijd op het veld van het in degradatiegevaar verkerende Cadiz. In een duel met Akapo kwam Hazard vol op de voet van de verdediger terecht. De in Spanje geboren international van Equatoriaal Guinea verliet in pijn het terrein.

Onderzoek in het ziekenhuis van Cadiz bracht aan het licht dat de onfortuinlijke voetballer twee botjes in zijn rechtervoet had gebroken. Hazard hield aan zijn onbesuisde actie enkel een gele kaart over. Akapo vroeg zich achteraf luidop af of de Rode Duivel daarmee voldoende gestraft was.

Hazard kwam tegen Cadiz voor het eerst in actie nadat hij in maart een titaniumplaatje had laten verwijderen. Het was zijn doel om nog voor het einde van het seizoen speelminuten te maken, een doel waarin hij is geslaagd.

(gvdl)