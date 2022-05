Agora Tongeren deelt drie cheques uit

Tongeren

Agora Club 10 Tongeren heeft weer enkele cheques uitgedeeld aan sociale doelen. Dat gebeurde tijdens een aspergeavond bij Hoeve Dewalleff in Millen. “Dit is de eerste keer in twee jaar dat we iets kunnen organiseren sinds de pandemie. Jullie krijgen allemaal een vuistje in plaats van een kusje. We hebben Think Pink al gesteund met 200 euro en De Schakelaar kreeg 500 euro. Vanavond schenken we 1.000 euro aan Ambulance Wens België, 1.000 euro aan het BCG en 1.500 euro aan Les Cajoutiers, een Senegalese vereniging die in 2009 een basisschool oprichtte voor kinderen die kansarm zijn of doof of het syndroom van Down hebben”, vertelt voorzitter Rebecca Dewalque. diro