Gastronomie op een overdekt vlot: waan je in Saint-Tropez bij Dinner on the Lake

Dinner on the Lake in Kinrooi is meer dan alleen maar gezellig tafelen. — © Luc Daelemans

Je hoeft niet per se een cruise op een luxeschip te boeken om lekker te lunchen of dineren op het water. Dat kan ook met Dinner on the Lake, een concept dat de mogelijkheid biedt om onder meer in Kinrooi gastronomisch te tafelen op een sfeervol en overdekt vlot.

“Hier moet je soms een beetje MacGyver zijn en je - zoals het hoofdpersonage in de Amerikaanse tv-serie - snel kunnen behelpen als er een probleem opduikt”, lacht David Van de Reydt, chef van John Parren Catering uit Neeroeteren. Op de Maasplassen bij jachthaven de Spaanjerd in Kinrooi beschikt hij niet over grote kookinfrastructuur zoals in een restaurant op het land. Toch slaagt hij erin om gastronomische kwaliteit op het bord te brengen. Daar kan maar één verklaring voor zijn: een minutieuze mise-en-place.

© Luc Daelemans

Voor een lunch of diner betaal je 159 euro per persoon: drie amuses, een voorgerecht, twee tussen- en hoofdgerechten en een dessert, inclusief aperitief, royaal geschonken wijnen en koffie met mignardises. Wij gingen aan boord op een dag waarop de zon volop van de partij was. Voor het eerst dit seizoen konden de beschermzeilen helemaal omhoog. Met een vloot plezierboten op de achtergrond hoefde je geen rijke verbeelding te hebben om je in Saint-Tropez te wanen.

Zacht gegaarde lende van duroc-varken met een crème van parmezaan, tomaat en fregola — © Luc Daelemans

We gingen van start met gemarineerde zalm, beetgare quinoa, radijsjes en - verrassend - passievrucht. Mooie combinatie. Dan volgde een stukje zacht gegaarde lende van duroc-varken met een crème van parmezaan, tomaat en fregola. Eenvoudig gerecht met veel smaak. Een soep van wortel, kokos en gember bracht Aziatische variatie. De honger was al behoorlijk gestild, en dan moesten de twee hoofdgerechten nog volgen.

Gemarineerde zalm, beetgare quinoa, radijsjes en passievrucht. — © Luc Daelemans

Het eerste was een stevige moot kabeljauw met asperges, tuinkruidenpuree en een blanke botersaus. De vis was glazig comme il faut, de match met de saus uitstekend. De tweede plat de résistance bestond uit saignant gebakken tagliata van rundvlees in een jus van graanmosterd en een aardappeltaartje. Herkenbaar en puur. We rondden af met een topper van een nagerecht: smeuïge cheesecake met mango en vanille.

© Luc Daelemans

Een menu op het niveau van de betere restaurants, een zomerse setting, vriendelijke bediening: dit was een geslaagde namiddag. Dinner on the Lake meert deze zomer niet alleen aan in Kinrooi, maar ook in Dilbeek, Bornem en Oostende. Ook als het weer wat minder is, wordt er uitgevaren. Er zijn twee kacheltjes aan boord voor als het te koud is en bij winderig weer gaan de beschermzeilen naar beneden.

© Luc Daelemans

Waarom hier uiteten?

1. Dinner on the Lake is meer dan alleen maar tafelen. Door de setting - in ons geval de Maasplassen in Kinrooi - krijg je een onthaastende beleving die je in vakantiemodus brengt.

2. Ondanks de beperkingen van de keukeninfrastructuur brengt chef David Van de Reydt een menu dat een meer dan gemiddeld niveau haalt. Geen liflafjes, maar royale en vooral smakelijke porties.

Chef David Van de Reydt. — © Luc Daelemans

3. Voor 20 euro per persoon kan je ook een begeleide yogasessie van anderhalf uur volgen. Dan kan al in de vroege ochtend (7.15 uur), maar je kan er ook om 8.45 uur aan beginnen.

Praktisch

Adres

Dalerweg 1, Kinrooi

Openingsuren

Alle dagen in mei, behalve dinsdag 24/5 (vertrek 19 uur, za-zo ook om 12 uur)

Info

www.dinneronthelake.com