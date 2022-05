Kinderen worden voor één dag hulpverleners

Borgloon

De leerlingen van het derde leerjaar van basisschool Nieuwland werden een ganse dag ondergedompeld in de leef- en werkwereld van de hulpverlening. In de voormiddag kwamen twee agenten van de politiezone Kanton Borgloon langs met combi én motor. De leerlingen kregen uitleg over de taken en de voorziene uitrusting zoals wapenstok en kogelvrije vesten. Ze mochten elkaar zelfs even in de boeien slaan en de sirenes volop laten loeien. Na de middag kwamen er twee ziekenwagens van Ambicare met vier hulpverleners hun werking uiteen zetten. Eén ziekenwagen werd trouwens écht opgeroepen, en moest vroegtijdig de presentatie verlaten, wat meteen bewees dat ambulanciers broodnodig zijn in onze samenleving. (rudc)