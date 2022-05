Gesneuvelde Britse piloten herdacht in talud van Eigenbilzen

Eigenbilzen

In de talud nabij het Albertkanaal in Eigenbilzen werden afgelopen week de drie gesneuvelde Britse vliegeniers herdacht. “Sinds 1987 herdenken we hier de moedige piloten die op deze plaats op 12 mei 1940 werden neergehaald”, vertelt Rudi Meyers van de Vaderlandslievende Vereniging voor Vergeten Oorlogsherdenkingen. De stille herdenking ging gepaard met toespraken en bloemlegging in aanwezigheid van doedelzakspelers, het BLHA en een delegatie van het 12de squadron van het RAF. “Het zijn plekken als deze die dankzij de inzet van vrijwillige organisaties behouden blijven en het verleden een stem geven en tevens een belangrijk symbool zijn van onze vrijheid”, vertelt bevelhebber David Griffith, bevelhebber bij de Royal Air Force. (joge)

De Vaderlandslievende Vereniging voor Vergeten Oorlogsherdenkingen — © Johnny Geurts