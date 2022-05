Voeren

Na de titels in het Belgisch kampioenschap in Hechtel dansten The Dragons (garde hoofdklasse), The Lions (garde jeugd) en Sara Peerboom (solo junioren) van de dansgroep De Waggelerre uit ’s-Gravenvoeren zich ook in de kijker in ’s Hertogenbosch (Nederland). Zij behaalden drie Europese titels. In elke garde categorie, stonden De Waggelerre in Den Bosch op het schavotje met tweemaal goud en eenmaal brons. (nm)