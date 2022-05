Nakayama Dojo viert 30-jarig jubileum

Heers

Karateclub Nakayama Dojo vierde zopas zijn 30-jarig bestaan met een jubileumstage in de sporthal. “We organiseerden enkele speciale trainingen voor de hele groep en een kleine receptie”, zegt trainer Stijn Duchateau. “Hoofdsensei Aimé Franssen, die in 2016 overleed, richtte Nakayama Dojo in 1991 op. Vanaf dag één was het zijn missie om jong en oud de kans te geven om het traditionele ‘shotokan’ karate te leren in Heers. In feite bestaan we nu al 31 jaar, maar vorig jaar trok corona nog een streep door de feestelijkheden.” Op dit moment telt de karateclub een 40-tal leden, onder wie heel wat jeugd. “Dit schooljaar zijn er toevallig veel kinderen tussen 6 en 12 jaar met karate gestart, sommigen hebben inmiddels hun gele gordel behaald. We hopen ons ledenbestand nog uit te bouwen, van klein tot groot. Volwassenen mogen dus ook altijd aansluiten. Er is een trouwe, harde kern van leden die al meer dan tien jaar bij de club zijn.” Nakayama Dojo traint nu elke woensdag in zaal De Bammerd, tot de werken aan sporthal af zijn. In de loop van volgend jaar neemt de club dan zijn intrek in de splinternieuwe bijbouw. frmi