Blij weerzien met de vrijwilligers van Radio VRW

Wellen

De vele VRW-radiopresentatoren en andere vrijwilligers konden elkaar eindelijk weer ‘live’ in de ogen kijken tijdens een barbecue. Het feest erd gekoppeld aan een algemene vergadering waarbij het bestuur kon uitpakken met heel wat positief nieuws. Voorzitter Raymond Gemels: “Ondanks de moeilijke covidperiode konden we standhouden. Radiomaken kost handenvol geld. Zo diende er een nieuwe zender te worden aangekocht en werd de bekabeling volledig vernieuwd, mede dankzij wijlen Johny Neven. We zullen goede programma’s blijven maken.” Opvallend bij VRW is dat het om werkelijk tientallen radiomakers gaat, een unicum in Vlaanderen. Er werden opvallend veel nieuwe gezichten verwelkomd. “De verjonging en de vriendschappen garanderen een dynamische radio op lange termijn”, besluit Raymond Gemels. rudc